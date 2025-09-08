Szalma okozta
44 perce
Egy dunántúli lovarda istállójában tűz ütött ki – a tulajdonos eloltotta, de mentőt hívtak hozzá
Tűz keletkezett egy balatonberényi lovarda istállójában, ahol mintegy két négyzetméteren szalma égett.
A tulajdonos a tűzoltók kiérkezéséig megfékezte a lángokat, azonban az oltás során füstöt lélegzett be, ezért a helyszínre érkező keszthelyi hivatásos tűzoltók mentőt kértek hozzá. A férfit kivizsgálásra kórházba szállították.
Az istállót és annak padlásterét a tűzoltók hőkamerával átvizsgálták, további égésre utaló jelet nem tapasztaltak, adott tájékoztatást az esetről a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre