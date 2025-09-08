szeptember 8., hétfő

Szalma okozta

44 perce

Egy dunántúli lovarda istállójában tűz ütött ki – a tulajdonos eloltotta, de mentőt hívtak hozzá

Címkék#tűz#füst#balatonberényi lovarda#láng

Tűz keletkezett egy balatonberényi lovarda istállójában, ahol mintegy két négyzetméteren szalma égett.

Antal Lívia

A tulajdonos a tűzoltók kiérkezéséig megfékezte a lángokat, azonban az oltás során füstöt lélegzett be, ezért a helyszínre érkező keszthelyi hivatásos tűzoltók mentőt kértek hozzá. A férfit kivizsgálásra kórházba szállították. 

Egy balatonberényi lovarda istállójában szalma okozott tüzet.
Egy balatonberényi lovarda istállójában szalma okozott tüzet.
Fotó: Illusztráció/Pixabay

Az istállót és annak padlásterét a tűzoltók hőkamerával átvizsgálták, további égésre utaló jelet nem tapasztaltak, adott tájékoztatást az esetről a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. 

 

