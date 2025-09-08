Egy dunántúli lovarda istállójában tűz ütött ki – a tulajdonos eloltotta, de mentőt hívtak hozzá

A tulajdonos a tűzoltók kiérkezéséig megfékezte a lángokat, azonban az oltás során füstöt lélegzett be, ezért a helyszínre érkező keszthelyi hivatásos tűzoltók mentőt kértek hozzá. A férfit kivizsgálásra kórházba szállították.

Egy balatonberényi lovarda istállójában szalma okozott tüzet.

Fotó: Illusztráció/Pixabay

Az istállót és annak padlásterét a tűzoltók hőkamerával átvizsgálták, további égésre utaló jelet nem tapasztaltak, adott tájékoztatást az esetről a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.