Markos legények

53 perce

A tűzoltók erejére is szükség volt egy zalai településen

Címkék#baleset#keszthelyi#segítség

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság műveletirányító ügyeletére a két reggeli közlekedési baleset mellett más jelzés is érkezett egy zalai településről. Hogy pontosan miben kérték a tűzoltók segítségét, cikkünkből kiderül.

Benedek Bálint
Túlsúlyos beteg mozgatásában segítettek a tűzoltók a mentősöknek

Fotó: Szakony Attila/Illusztráció

Tűzoltói beavatkozást igényelt 9 óra 27 perckor Balatongyörökön a Kossuth utcában egy túlsúlyos beteg mozgatása. A keszthelyi hivatásos tűzoltók a mentőautóba helyezéshez is segítséget nyújtottak a mentősöknek.

 

