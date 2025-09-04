Markos legények
53 perce
A tűzoltók erejére is szükség volt egy zalai településen
A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság műveletirányító ügyeletére a két reggeli közlekedési baleset mellett más jelzés is érkezett egy zalai településről. Hogy pontosan miben kérték a tűzoltók segítségét, cikkünkből kiderül.
Túlsúlyos beteg mozgatásában segítettek a tűzoltók a mentősöknek
Fotó: Szakony Attila/Illusztráció
Tűzoltói beavatkozást igényelt 9 óra 27 perckor Balatongyörökön a Kossuth utcában egy túlsúlyos beteg mozgatása. A keszthelyi hivatásos tűzoltók a mentőautóba helyezéshez is segítséget nyújtottak a mentősöknek.
