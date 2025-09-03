Tragédia
2 órája
Brutális módja ez a halálnak: traktor nyomott agyon egy férfit
Kedden, a szekszárdi Kerékhegyen sokkoló balesetben hunyt el egy 52 éves férfi.
A teol.hu azt írja, a férfira egy fűnyírótraktor borult munka közben. A mentők ugyan kiérkeztek a helyszínre, ám az áldozat életét már nem tudták megmenteni.
