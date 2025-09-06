szeptember 6., szombat

Tragédia

35 perce

Rosszul lett és meghalt egy vásárló a Lidl-nél

Címkék#nagyáruház#mentőhelikopter#tragédia

A sonline.hu-nak egy olvasó jelezte, hogy az egyik fonyódi nagyáruháznál, ahol egy vásárló rosszul lett, mentőhelikopter szállt le.

Zaol.hu
Rosszul lett és meghalt egy vásárló a Lidl-nél

Forrás: sonline.hu

Mentő és mentőhelikopter is érkezett a fonyódi Lidl áruházhoz. A sonline.hu információi szerint egy vásárló lett rosszul, akinek az életet már nem tudták megmenteni.

További részletek a sonline.hu oldalán.

 

