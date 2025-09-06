Tragédia
Rosszul lett és meghalt egy vásárló a Lidl-nél
A sonline.hu-nak egy olvasó jelezte, hogy az egyik fonyódi nagyáruháznál, ahol egy vásárló rosszul lett, mentőhelikopter szállt le.
Mentő és mentőhelikopter is érkezett a fonyódi Lidl áruházhoz. A sonline.hu információi szerint egy vásárló lett rosszul, akinek az életet már nem tudták megmenteni.
