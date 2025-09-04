szeptember 4., csütörtök

Különös kirándulás

2 órája

Bizarr termékekre szakosodott tolvaj lopott a zalai városban – büntetésre számíthat

Egy tolvaj kizárólag azért utazott a zalai városba, hogy lopjon. A tolvaj kifejezetten egy termékre specializálódott, hogy pontosan honnan érkezett és mit tulajdonított el, arról a Zala Vármegyei Főügyészség tájékoztatta portálunkat.

Benedek Bálint
A nő azért érkezett Keszthelyre, hogy egy bevásárlópark drogéria üzletéből játékbabákat lopjon. Most bíróság elé kell állnia

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

A tolvaj alaposan kitervelte a cselekményt, mindenre figyelt. Ténykedésével kapcsolatban dr. Németh Eszter, a vármegyei főügyészség helyettes szóvivője elmondta: a 39 éves mosonmagyaróvári nő 2024. június 24-én azzal a céllal utazott Keszthelyre, hogy egy bevásárlópark drogéria üzletéből játékbabákat lopjon.

Tolvaj: babákat lopott

– A vádlott már a kora reggeli vonattal a városba érkezett – folytatta dr. Németh Eszter. – A délelőtti órákban bement az üzletbe és a bevásárló táskáiba elrejtett 8 darab, összesen több mint 135 ezer forint értékű játékbabát. Mivel a játékok nem voltak ellátva áruvédelmi eszközzel, az áruház biztonsági kapuja nem jelzett be, amikor a vádlott a babákkal fizetés nélkül kisétált az üzletből.

Aztán lebukott...

Ezután a vádlott 2024. november 12-én ismét Keszthelyre utazott, a célja nem változott, ismét játékbabákat szemelt ki. A helyettes szóvivő hozzátette: 5 darab, összesen mintegy 64 ezer forint értékű játékot pakolt a táskájába. Azonban az áruház egyik alkalmazottja felismerte a nőt a korábbi lopásról készült kamerafelvétel alapján. Ezért a tolvajt még távozása előtt megállította és a rendőrök érkezéséig feltartóztatta. A vádlott a helyszínen kifizette az ellopni szándékozott játékokat.

A nővel szemben a Keszthelyi Járási Ügyészség lopás vétsége miatt emelt vádat.

 

