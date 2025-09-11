Közúti baleset
2 órája
Több személygépkocsi ütközött a forgalmas zalai úton
Baleset történt csütörtök reggel a 76-os főúton.
Két vagy három személygépkocsi is érintett lehet abban a közlekedési balesetben, amely csütörtök reggel történt a 76-os főúton, Ozmánbük közigazgatási területén, az úgynevezett márkusi elágazó közelében – kaptuk az értesítést olvasónktól. A baleset után egy ideig járható volt a forgalmas főút, ám a jelenleg is zajló műszaki mentés idejére teljes szélességében lezárták azt.
