Titokzatos holttest bukkant elő a földből a Balaton közelében: hiányzik egy darab a koponyájából

A siófoki rendőrök egy rejtélyes holttest kilétét igyekeznek felderíteni, a hulla a földből került elő Ságváron, írja a sonline.hu. A körözés részletesen tartalmazza az emberi maradványok leírását, ami szerint a koponya jobb oldalából egy darab csont hiányzik, valamint nem találták meg a holttest alsó állkapcsát. A Sonline megkereste a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálatát, a rendőrség a kérdésekre későbbre ígért választ. További részletek a sonline.hu oldalán.

