Titokzatos holttest bukkant elő a földből a Balaton közelében: hiányzik egy darab a koponyájából

Holttestet találtak Ságváron a siófoki rendőrök, adta hírül Somogy vármegyei testvérportálunk. A maradványok hosszabb ideje a földben heverhettek már.

Zaol.hu
Fotó: Knap Zoltán

A siófoki rendőrök egy rejtélyes holttest kilétét igyekeznek felderíteni, a hulla a földből került elő Ságváron, írja a sonline.hu. A körözés részletesen tartalmazza az emberi maradványok leírását, ami szerint a koponya jobb oldalából egy darab csont hiányzik, valamint nem találták meg a holttest alsó állkapcsát. A Sonline megkereste a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálatát, a rendőrség a kérdésekre későbbre ígért választ. További részletek a sonline.hu oldalán.

A napokban hírportálunkon is több anyagot publikáltunk a rendőrség körözési adatbázisa alapján - bűncselekmény miatt keresett személyekről, akiket elfogatóparancs nyomán keres a hatóság.
A Zalaegerszegi Törvényszék jelenleg is négy férfit keres, róluk ebben a cikkben olvashat; míg a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság körözöttjeit itt mutattuk meg. Hazánkban összesen 10 ezernél is több embert keresnek - közülük négyről, a lenti és a keszthelyi járásbíróság által körözött személyekről pedig ebben az összeállításunkban írtunk.
 

 

