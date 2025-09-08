Őrizetbe vették
Szóváltás után késelés Zalában – a vérző sértett tett bejelentést a rendőrségen
A zalaegerszegi rendőrök őrizetbe vettek egy 63 éves férfit, aki késsel akart pontot tenni egy vita végére. Ezáltal súlyos sérülést okozott ismerősének.
A sértett tett bejelentést a rendőrségre szeptember 6-án dél körül, hogy a szomszédja megszúrta egy késsel, és nagyon vérzik. A zalaegerszegi rendőrök azonnal a helyszínre mentek, ahol kiderült, szóváltás alakult ki a két fél között még reggel.
Később a 63 éves férfi átment a sértett lakásába, és kétszer megszúrta egy késsel. Az elkövetőt a rendőrök elfogták, súlyos testi sértés gyanújával kihallgatták, majd őrizetbe vették, tájékoztatott a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
