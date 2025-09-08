szeptember 8., hétfő

Őrizetbe vették

31 perce

Szóváltás után késelés Zalában – a vérző sértett tett bejelentést a rendőrségen

A zalaegerszegi rendőrök őrizetbe vettek egy 63 éves férfit, aki késsel akart pontot tenni egy vita végére. Ezáltal súlyos sérülést okozott ismerősének.

Antal Lívia

A sértett tett bejelentést a rendőrségre szeptember 6-án dél körül, hogy a szomszédja megszúrta egy késsel, és nagyon vérzik. A zalaegerszegi rendőrök azonnal a helyszínre mentek, ahol kiderült, szóváltás alakult ki a két fél között még reggel. 

Ezzel a késsel ment neki szomszédjának a 63 éves férfi
Forrás: Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság
Forrás: Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Később a 63 éves férfi átment a sértett lakásába, és kétszer megszúrta egy késsel. Az elkövetőt a rendőrök elfogták, súlyos testi sértés gyanújával kihallgatták, majd őrizetbe vették, tájékoztatott a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság. 

 

 

