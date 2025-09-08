Szóváltás után késelés Zalában – a vérző sértett tett bejelentést a rendőrségen

A sértett tett bejelentést a rendőrségre szeptember 6-án dél körül, hogy a szomszédja megszúrta egy késsel, és nagyon vérzik. A zalaegerszegi rendőrök azonnal a helyszínre mentek, ahol kiderült, szóváltás alakult ki a két fél között még reggel.

Ezzel a késsel ment neki szomszédjának a 63 éves férfi

Forrás: Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Később a 63 éves férfi átment a sértett lakásába, és kétszer megszúrta egy késsel. Az elkövetőt a rendőrök elfogták, súlyos testi sértés gyanújával kihallgatták, majd őrizetbe vették, tájékoztatott a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság.