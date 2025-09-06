szeptember 6., szombat

Tűzeset

1 órája

Teljes terjedelmében ég egy családi ház a megyehatár közelében

Címkék#tetőszerkezet#épület#katasztrófavédelem

Teljes terjedelmében ég egy családi ház a megyehatár közelében

Forrás: ZH

Kigyulladt egy családi ház Vasváron, a Hármashegy III. utcában. Az épület tetőszerkezete ég teljes terjedelmében, a lángokat a helyi önkormányzati és a körmendi hivatásos tűzoltók több vízsugárral oltják. A házban egy ember tartózkodott, ő a szabadba menekült, mentőt riasztottak hozzá – közölte a katasztrófavédelem.

 

