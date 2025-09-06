Tűzeset
1 órája
Teljes terjedelmében ég egy családi ház a megyehatár közelében
Forrás: ZH
Kigyulladt egy családi ház Vasváron, a Hármashegy III. utcában. Az épület tetőszerkezete ég teljes terjedelmében, a lángokat a helyi önkormányzati és a körmendi hivatásos tűzoltók több vízsugárral oltják. A házban egy ember tartózkodott, ő a szabadba menekült, mentőt riasztottak hozzá – közölte a katasztrófavédelem.
