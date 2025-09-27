Levideózta zaklatóját az iskolás lány a buszon, el is fogták a férfit

Mint bejegyzésükben szerepel, a testvérek, két iskoláskorú lány szeptember 18-án reggel autóbusszal iskolába tartott. A buszon az idősebb lánnyal szemben egy férfi foglalt helyet, aki inzultálni kezdte őt. Emiatt a testvérpár felállt, de a férfi tovább folytatta illetlen és a diákok személyes terét sértő viselkedését. Ekkor a nővér talpraesett és bátor lépést tett: mobiltelefonjával felvételt készített zaklatójáról. Majd jelezték leszállási szándékukat és már gyalog mentek tovább. A férfi is leszállt és követni kezdte őket. A két lány útközben bement egy iskolába és a portástól kért segítséget. A portás az iskola elé sietett, erre az elkövető elszaladt.

Mesterséges intelligencia által készített illusztráció.

Forrás: Facebook/BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság

A telefonos felvétel segítségével a rendőrök azonosították a feltételezett elkövetőt, s a Józsefvárosban elfogták. A 47 éves K. Pétert 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szeméremsértés bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki.

Sajnos sokszor előfordul hasonló eset. Zalában a nyáron arról írtunk, hogy szeméremsértés miatt emelt vádat a zalaegerszegi járási ügyészség egy 17 éves gutorföldei fiúval szemben. Az egyik zalaegerszegi középiskolában tanuló fiatal a lány osztálytársai intim testrészeit tapogatva követett el szexuális zaklatást.

Az Európai Tanács adatai szerint minden harmadik nő élt már át fizikai vagy szexuális erőszakot, az uniós országokban élő 15 év feletti nők 45–55%-a pedig már tapasztalt szexuális zaklatást. Ennek elkerülésére adtunk nyáron tanácsokat, arról írtunk, hogy mi a teendő, ha valakit buli után zaklatnak, követnek.