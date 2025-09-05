Furgon és két személyautó ütközött a 76-oson Zalában, három sérült, félpályás útzár!

Közúti baleset történt pénteken délután a 76-os úton, az alsónemesapáti elágazó közelében. Egy furgon és két személyautó ütközött össze a főút 46-os és 47-es kilométerszelvénye között, Alsónemesapáti térségében. A zalaegerszegi hivatásos tűzoltók megkezdték a karambolos járművek áramtalanítását. Az egységek és a társhatóságok beavatkozásának idejére félpályán lezárták az érintett útszakaszt, közölte a katasztrófavédelem.

Két autó frontálisan ütközött

Érdeklődésünkre Pál-Tóth Evelin százados, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense közölte, a háromból két jármű frontálisan ütközött. A balesetnek három sérültje van. A mentési, műszaki mentési, valamint helyszínelési munkálatok miatt a 76-os út érintett szakaszát teljes szélességében lezárták a forgalom elől.

