Önbíráskodás a vád

39 perce

Akciófilmbe illő jelenetet talált ki egy férfi Zalában – ezt még Hollywoodban is megirigyelnék!

Akciófilmbe illő megoldással próbálta a tartozását behajtani egy férfi. Hogy milyen módszert eszelt ki a férfi a tartozás behajtására, arról a Zala Vármegyei Főügyészség tájékoztatta portálunkat.

Benedek Bálint

A tartozás rendezésére kigondolt módszerről a vármegyei főügyészség helyettes sajtószóvivője, dr. Németh Eszter nyilatkozott. Elmondta: a 35 éves pórszombati férfi  2023-ban és 2024-ben több alkalommal építőipari munkákat végzett a Lentiben élő ismerőse házában. A szükséges építőanyagokat a vádlott szerezte be, amelyeket utólag a sértett fizetett ki a tüzépet üzemeltető cégnek.

tartozás
Furmányos módszerrel követelte ki a tartozást, önbíráskodás miatt emeltek vádat a férfi ellen Fotó: Illusztráció

Tartozás: furmányos módszert eszelt ki

– A munka költségei kapcsán a vádlott és a sértett közt vita alakult ki, ezért a vádlott 2024. augusztusában felhagyott a további munkavégzéssel – mondta dr. Németh Eszter. – Mivel a vádlott által a sértett részére utolsó alkalommal elhozott építőanyagokat nem rendezte, a vádlott megkérte a sértettet, hogy fizesse azt ki. A sértett a kérés ellenére a tüzépen fennálló 76 ezer forintos tartozását nem fizette ki. Ez a vádlott számára kellemetlen volt, ezért elhatározta, hogy a sértett ingatlanához vezető út lezárásával kényszeríti rá a fizetésre. 

És most következik az akciófilmbe illő jelenet

Dr. Németh Eszter hozzátette: e célból a vádlott 2024. november 5-én a sértett pincéjéhez vezető, magántulajdonú kavicsos úton leállított keresztbe egy személygépkocsit a hozzá kapcsolt, farönkökkel megrakott utánfutóval együtt, így a sértett nem tudott a házához gépkocsival felhajtani. A követelése nyomatékosítása érdekében üzenetet is küldött a sértettnek, amelyben a bejáró szabaddá tételét a tartozás kifizetéstől tette függővé. A vádlott az útakadályt összesen hét napig fenntartotta azért, hogy a sértettet fizetésre kényszerítse, és csak akkor szüntette meg, amikor a sértett kiegyenlítette a tartozását.

A férfivel szemben a Lenti Járási Ügyészség önbíráskodás bűntette miatt emelt vádat.

 

