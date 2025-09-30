szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

+18
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Erőteljes hanghatás

2 órája

Fülsiketítő zajra számítson szerdán Zalaegerszegen! Mutatjuk az okát

Címkék#hanghatás#szirénapróba#katasztrófavédelem

Gyuricza Ferenc
Fülsiketítő zajra számítson szerdán Zalaegerszegen! Mutatjuk az okát

A morgató szignál ezúttal csak próba lesz

Forrás: zaol.hu

Hangos szirénapróbát végez október elsején, szerdán Zalaegerszegen a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyi kirendeltsége. Az ellenőrzés – amely erőteljes hanghatással bír – a motoros szirénákra és a Hörmann-Rema elektronikus lakossági riasztó- és tájékoztató eszközökre egyaránt kiterjed. A próba a „morgató szignál” leadásával történik, tájékoztatott a katasztrófavédelem, amely kéri a lakosság megértését és türelmét.

Ezt olvasta már?

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu