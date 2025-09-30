Erőteljes hanghatás
Fülsiketítő zajra számítson szerdán Zalaegerszegen! Mutatjuk az okát
A morgató szignál ezúttal csak próba lesz
Hangos szirénapróbát végez október elsején, szerdán Zalaegerszegen a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyi kirendeltsége. Az ellenőrzés – amely erőteljes hanghatással bír – a motoros szirénákra és a Hörmann-Rema elektronikus lakossági riasztó- és tájékoztató eszközökre egyaránt kiterjed. A próba a „morgató szignál” leadásával történik, tájékoztatott a katasztrófavédelem, amely kéri a lakosság megértését és türelmét.
