Fülsiketítő zajra számítson szerdán Zalaegerszegen! Mutatjuk az okát

Hangos szirénapróbát végez október elsején, szerdán Zalaegerszegen a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyi kirendeltsége. Az ellenőrzés – amely erőteljes hanghatással bír – a motoros szirénákra és a Hörmann-Rema elektronikus lakossági riasztó- és tájékoztató eszközökre egyaránt kiterjed. A próba a „morgató szignál” leadásával történik, tájékoztatott a katasztrófavédelem, amely kéri a lakosság megértését és türelmét.

