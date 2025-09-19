szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

27°
+23
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rongálás

1 órája

Szokatlan időpontban és nem süteményért érkezett a férfi a zalai cukrászdába

Címkék#Zalakaros#cukrászda#rongálás

Nem süteményre vágyott a férfi. Szétverte a zalakarosi cukrászdát.

Korosa Titanilla
Szokatlan időpontban és nem süteményért érkezett a férfi a zalai cukrászdába

Szétverte a zalakarosi cukrászdát egy férfi tavaly nyáron

Forrás: © Magyarország Ügyészsége

Szétverte a zalakarosi cukrászdát egy 24 éves zalaapáti férfi 2024. augusztus 26-án. Az eset kapcsán dr. Németh Eszter, a Zala Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője adott tájékoztatást.

szétverte a zalakarosi cukrászdát
Szétverte a zalakarosi cukrászdát egy férfi, jelentős anyagi kárt okozott
Forrás: Magyarország Ügyészsége

Szétverte a zalakarosi cukrászdát, jelentős kárt okozott

A tájékoztatóban azt írja: a férfi éjfél körül megjelent egy zalakarosi cukrászdánál, ahol bemászott a vendéglátóhely körbekerített, lezárt teraszára, majd a cukrászda egyik ablaküvegét egy virágcseréppel betörte. Nemcsak az ablak tört szilánkosra, hanem megrongálódott az ablak előtt, a kiszolgálótérben elhelyezett fagylaltospult üvegrésze is.

A vádlott a kitört ablakon keresztül a cukrászdába bement, majd ott több tárgyat felborított, és egy belső ajtót is megrongált, annak üvegét is kitörte. Cselekményének a kiérkező rendőrjárőrök vetettek véget. Az okozott kár közel 1,3 millió forint, melyből a vádlott 39.796 forintot megtérített. A férfivel szemben a Nagykanizsai Járási Ügyészség rongálás bűntette miatt emelt vádat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu