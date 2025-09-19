Szokatlan időpontban és nem süteményért érkezett a férfi a zalai cukrászdába

Szétverte a zalakarosi cukrászdát egy 24 éves zalaapáti férfi 2024. augusztus 26-án. Az eset kapcsán dr. Németh Eszter, a Zala Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője adott tájékoztatást.

Szétverte a zalakarosi cukrászdát egy férfi, jelentős anyagi kárt okozott

Forrás: Magyarország Ügyészsége

A tájékoztatóban azt írja: a férfi éjfél körül megjelent egy zalakarosi cukrászdánál, ahol bemászott a vendéglátóhely körbekerített, lezárt teraszára, majd a cukrászda egyik ablaküvegét egy virágcseréppel betörte. Nemcsak az ablak tört szilánkosra, hanem megrongálódott az ablak előtt, a kiszolgálótérben elhelyezett fagylaltospult üvegrésze is.

A vádlott a kitört ablakon keresztül a cukrászdába bement, majd ott több tárgyat felborított, és egy belső ajtót is megrongált, annak üvegét is kitörte. Cselekményének a kiérkező rendőrjárőrök vetettek véget. Az okozott kár közel 1,3 millió forint, melyből a vádlott 39.796 forintot megtérített. A férfivel szemben a Nagykanizsai Járási Ügyészség rongálás bűntette miatt emelt vádat.