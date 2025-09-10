Közlekedés esőben
26 perce
Újabb baleset Zalában! Szalagkorlátnak ütközött egy Porsche az M7-es autópályán
Egyelőre tisztázatlan okból szalagkorlátnak ütközött egy Porsche márkájú személygépkocsi szerda délután az M7-es autópálya Nagykanizsához közeli szakaszán, a 203-as kilométerszelvényben.
Több baleset is történt ma délután vármegyénkben és a térségben az esős időjárással összefüggésben (illusztratív képünk ma készült Zalában)
Fotó: Pezzetta Umberto
A balesetet – amely a Budapest felé vezető oldalon történt – a Magyar Közút Zrt. információs szolgálata, az Útinform jelezte. Úgy tudjuk, a járműben ketten utaztak, ők sérülések nélkül szálltak ki az autóból.
