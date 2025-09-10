Újabb baleset Zalában! Szalagkorlátnak ütközött egy Porsche az M7-es autópályán

A balesetet – amely a Budapest felé vezető oldalon történt – a Magyar Közút Zrt. információs szolgálata, az Útinform jelezte. Úgy tudjuk, a járműben ketten utaztak, ők sérülések nélkül szálltak ki az autóból.

