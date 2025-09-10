szeptember 10., szerda

Közlekedés esőben

26 perce

Újabb baleset Zalában! Szalagkorlátnak ütközött egy Porsche az M7-es autópályán

Egyelőre tisztázatlan okból szalagkorlátnak ütközött egy Porsche márkájú személygépkocsi szerda délután az M7-es autópálya Nagykanizsához közeli szakaszán, a 203-as kilométerszelvényben.

Gyuricza Ferenc
Újabb baleset Zalában! Szalagkorlátnak ütközött egy Porsche az M7-es autópályán

Több baleset is történt ma délután vármegyénkben és a térségben az esős időjárással összefüggésben (illusztratív képünk ma készült Zalában)

Fotó: Pezzetta Umberto

A balesetet – amely a Budapest felé vezető oldalon történt – a Magyar Közút Zrt. információs szolgálata, az Útinform jelezte. Úgy tudjuk, a járműben ketten utaztak, ők sérülések nélkül szálltak ki az autóból.

Az esős időben több baleset is történt ma délután Zalában, kattintson az alábbi cikkekre:

 

