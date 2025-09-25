2 órája
Szarvasaganccsal törte be haragosa orrát - állat módjára viselkedett egy férfit Zalában
Súlyos testi sértés bűntette miatt emelt vádat a nagykanizsai járási ügyészség egy 66 éves férfivel szemben. Az elkövető egy szóváltás során szarvasaganccsal törte be haragosa orrát.
Súlyos testi sértés miatt emelt vádat az ügyészség az elkövetővel szemben
Forrás: Illusztráció / Shutterstock
Az esetről a Zala Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője, dr. Jánky Judit tájékoztatta hírportálunkat. Mint írta: a 66 éves nagykanizsai férfi 2025. július 2-án a délutáni órákban az egyik élelmiszer nagyáruház parkolójában szóváltásba került ismerősével. Az ittas férfi a vita hevében indulatossá vált, és a parkolóban lévő tároló mellől felkapott egy 45 centiméter hosszúságú szarvasagancsot, amivel több alkalommal a fején és a lábán is megütötte haragosát. A bántalmazás következtében sértett férfi orrcsontja eltörött.
Ezt olvasta már?
Elképesztő: bombariadóval próbálta megakadályozni a zalai férfi a bírósági tárgyalását