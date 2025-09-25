Szarvasaganccsal törte be haragosa orrát - állat módjára viselkedett egy férfit Zalában

Az esetről a Zala Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője, dr. Jánky Judit tájékoztatta hírportálunkat. Mint írta: a 66 éves nagykanizsai férfi 2025. július 2-án a délutáni órákban az egyik élelmiszer nagyáruház parkolójában szóváltásba került ismerősével. Az ittas férfi a vita hevében indulatossá vált, és a parkolóban lévő tároló mellől felkapott egy 45 centiméter hosszúságú szarvasagancsot, amivel több alkalommal a fején és a lábán is megütötte haragosát. A bántalmazás következtében sértett férfi orrcsontja eltörött.

