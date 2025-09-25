szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

14°
+19
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ügyészségi tájékoztató

2 órája

Szarvasaganccsal törte be haragosa orrát - állat módjára viselkedett egy férfit Zalában

Címkék#büntetőügy#vádemelés#súlyos testi sértés#ügyészség#szóváltás

Súlyos testi sértés bűntette miatt emelt vádat a nagykanizsai járási ügyészség egy 66 éves férfivel szemben. Az elkövető egy szóváltás során szarvasaganccsal törte be haragosa orrát.

Gyuricza Ferenc
Szarvasaganccsal törte be haragosa orrát - állat módjára viselkedett egy férfit Zalában

Súlyos testi sértés miatt emelt vádat az ügyészség az elkövetővel szemben

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Az esetről a Zala Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője, dr. Jánky Judit tájékoztatta hírportálunkat. Mint írta: a 66 éves nagykanizsai férfi 2025. július 2-án a délutáni órákban az egyik élelmiszer nagyáruház parkolójában szóváltásba került ismerősével. Az ittas férfi a vita hevében indulatossá vált, és a parkolóban lévő tároló mellől felkapott egy 45 centiméter hosszúságú szarvasagancsot, amivel több alkalommal a fején és a lábán is megütötte haragosát. A bántalmazás következtében sértett férfi orrcsontja eltörött.

Ezt olvasta már?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu