Súlyos baleset a szomszéd vármegyében, egy embert tűzoltók emeltek ki az autóból

A város hivatásos tűzoltói egy embert kiemeltek az egyik járműből. Az egység áramtalanította a kocsikat. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, írja a KATVÉD.

Súlyos balesetekből az elmúlt héten Zalának is kijutott. Mint beszámolunk róla: 22-én hétfőn délután Zalaegerszegen egy 53 éves férfi vesztette életét a Gasparich utcában. A halálos kerékpáros gázolás szinte lavinát indított el, hiszen a rá következő napokban egyre csak érkeztek a hírek a balesetekről. Baleseti összefoglalónk az alábbi linkre kattintva érhető el: