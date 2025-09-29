2 órája
Súlyos baleset a szomszéd vármegyében, egy embert tűzoltók emeltek ki az autóból
Ráfutásos balesetet szenvedett két gépkocsi Sárváron, a Fekete-híd utcában, a Deák Ferenc utca közelében.
Súlyos baleset történt Sárváron
Fotó: zaol.hu
A város hivatásos tűzoltói egy embert kiemeltek az egyik járműből. Az egység áramtalanította a kocsikat. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, írja a KATVÉD.
Súlyos balesetekből az elmúlt héten Zalának is kijutott. Mint beszámolunk róla: 22-én hétfőn délután Zalaegerszegen egy 53 éves férfi vesztette életét a Gasparich utcában. A halálos kerékpáros gázolás szinte lavinát indított el, hiszen a rá következő napokban egyre csak érkeztek a hírek a balesetekről. Baleseti összefoglalónk az alábbi linkre kattintva érhető el: