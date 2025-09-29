szeptember 29., hétfő

Mentőhelikopter is érkezett

1 órája

Súlyos baleset a szomszéd vármegyében, egy embert tűzoltók emeltek ki az autóból

Címkék#KATVÉD#baleset#autó

Ráfutásos balesetet szenvedett két gépkocsi Sárváron, a Fekete-híd utcában, a Deák Ferenc utca közelében.

Zaol.hu
Súlyos baleset a szomszéd vármegyében, egy embert tűzoltók emeltek ki az autóból

Súlyos baleset történt Sárváron

Fotó: zaol.hu

 A város hivatásos tűzoltói egy embert kiemeltek az egyik járműből. Az egység áramtalanította a kocsikat. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, írja a KATVÉD.

Súlyos balesetekből az elmúlt héten Zalának is kijutott. Mint beszámolunk róla: 22-én hétfőn délután Zalaegerszegen egy 53 éves férfi vesztette életét a Gasparich utcában. A halálos kerékpáros gázolás szinte lavinát indított el, hiszen a rá következő napokban egyre csak érkeztek a hírek a balesetekről. Baleseti összefoglalónk az alábbi linkre kattintva érhető el:

 

 

