Brutális támadás a kosármeccsen: elgurult a gyógyszere a zalai szurkolóknak és a biztonsági őrnek
Két szurkoló és egy biztonsági őr esett egymásnak egy kosárlabda mérkőzés után a zalai városban. Hogy a szurkolók sportszerűtlen viselkedése milyen véget ért, arról a Zala Vármegyei Főügyészség adott ki tájékoztatást.
Sportszerűtlen viselkedés, a pályán esett egymásnak a szurkolók és egy biztonsági őr
Fotó: Szakony Attila/Illusztráció
A sportszerűtlen viselkedésről dr. Jánky Judit, a vármegyei főügyészség sajtószóvivője tájékoztatta portálunkat. Elmondta: a Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnokban tavaly november 2-án a Zalaegerszeg ZTE KK – Atomerőmű SE bajnoki kosárlabda mérkőzést követően – amikor a csapatok elvonultak a szurkolók előtt – két zalaegerszegi szurkoló szóváltásba került a biztonsági őrökkel.
Sportszerűtlen viselkedés: a biztonsági őr is ütötte a szurkolót
– Az egyik férfi mellényénél fogva megragadta az egyik biztonsági őrt, majd közöttük kölcsönös dulakodás alakult ki, amibe a másik szurkolótárs is bekapcsolódott – folytatta a sajtószóvivő. – A verekedés során az egyik szurkoló a földre került, a biztonsági őr pedig – rendfenntartói szerepét túllépve – földről feltápászkodó szurkolót több ízben megütötte. Utóbbi személyt csak a szurkolótársai tudták visszafogni a verekedés folytatásától.
Betört a játéktérre
Úgy tűnik ez sem volt elég a szurkolónak. Dr. Jánky Judit hozzátette: kis idő elteltével a férfi kiszabadította magát a szurkolótársai szorításából, majd megpróbált belépni a játéktérre. Ezt a biztonsági szolgálat tagjai megakadályozták. Ezután a lelátó alján sietős léptekkel a pálya végéhez ment, leszakította a szalagot és befutott a játéktérre, ahol megállították, majd kivezették őt a biztonsági őrök.
Viszlát kosárlabda...
– A vádlottak fenti erőszakos magatartása olyan kihívóan közösségellenes volt, amely alkalmas volt arra, hogy a rendezvényen tartózkodókban megbotránkozást és riadalmat keltsen – folytatta. – A három férfivel szemben a Zalaegerszegi Járási Ügyészség csoportosan és nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság bűntette miatt emelt vádat, melyben pénzbüntetés kiszabását és a zalaegerszegi kosárlabda sportesemények látogatásától való eltiltást is indítványozott.
