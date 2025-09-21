szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

27°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hátulról "ütötte ki" a Seatot

1 órája

Sokkoló videón az érthetetlen baleset: részeg sofőr tarolt az M7-esen

Címkék#m7#Budapesti Autósok#baleset#felvétel

Fedélzeti kamera rögzítette a szombat reggeli brutális karambolt az autópályán, állítólag ittas volt a rombolást előidéző sofőr - számolt be a történtekről a BpiAutósok felvétele alapján a Feol.

Zaol.hu
Sokkoló videón az érthetetlen baleset: részeg sofőr tarolt az M7-esen

Drámai felvétel került elő a szombati hatalmas balesetről az M7-esen

Forrás: Budapesti Autósok

A Budapesti Autósok oldala tette közzé a, amelyet szombat reggel egyik olvasójuk fedélzeti kamerája rögzített az M7-es Vál-Völgyi Pihenőhelynél. Összesen hárman utaztak a két autóban, egy fiatal nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba. ​A Budapesti Autósok oldala megjegyzi, a balesetet okozó személy meg nem erősített információ szerint ittas volt.

További részletek és videó az esetről a feol.hu oldalán.

Mi is beszámoltunk a szombati balesetről a katasztrófavédelem tájékoztatása alapján. Felidéztük azt a balesetet is, amely az M7-es zalai szakaszán legutóbb történt: akkor egy Porsche csapódott szalagkorlátnak.

A héten zalai baleseti összefoglalót is közöltünk, miután az esős időben több karambol, illetve pályaelhagyásos eset történt egyetlen napon. Ebben a cikkünkben pedig a balesetmegelőzés került fókuszba: a Biztonság napján a gyerekeket szólították meg látványos bemutatókkal Zalaegerszegen.


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu