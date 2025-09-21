Sokkoló videón az érthetetlen baleset: részeg sofőr tarolt az M7-esen

A Budapesti Autósok oldala tette közzé a, amelyet szombat reggel egyik olvasójuk fedélzeti kamerája rögzített az M7-es Vál-Völgyi Pihenőhelynél. Összesen hárman utaztak a két autóban, egy fiatal nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba. ​A Budapesti Autósok oldala megjegyzi, a balesetet okozó személy meg nem erősített információ szerint ittas volt.

További részletek és videó az esetről a feol.hu oldalán.

Mi is beszámoltunk a szombati balesetről a katasztrófavédelem tájékoztatása alapján. Felidéztük azt a balesetet is, amely az M7-es zalai szakaszán legutóbb történt: akkor egy Porsche csapódott szalagkorlátnak.

A héten zalai baleseti összefoglalót is közöltünk, miután az esős időben több karambol, illetve pályaelhagyásos eset történt egyetlen napon. Ebben a cikkünkben pedig a balesetmegelőzés került fókuszba: a Biztonság napján a gyerekeket szólították meg látványos bemutatókkal Zalaegerszegen.



