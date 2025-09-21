1 órája
Sokkoló videón az érthetetlen baleset: részeg sofőr tarolt az M7-esen
Fedélzeti kamera rögzítette a szombat reggeli brutális karambolt az autópályán, állítólag ittas volt a rombolást előidéző sofőr - számolt be a történtekről a BpiAutósok felvétele alapján a Feol.
Drámai felvétel került elő a szombati hatalmas balesetről az M7-esen
Forrás: Budapesti Autósok
A Budapesti Autósok oldala tette közzé a, amelyet szombat reggel egyik olvasójuk fedélzeti kamerája rögzített az M7-es Vál-Völgyi Pihenőhelynél. Összesen hárman utaztak a két autóban, egy fiatal nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba. A Budapesti Autósok oldala megjegyzi, a balesetet okozó személy meg nem erősített információ szerint ittas volt.
Mi is beszámoltunk a szombati balesetről a katasztrófavédelem tájékoztatása alapján. Felidéztük azt a balesetet is, amely az M7-es zalai szakaszán legutóbb történt: akkor egy Porsche csapódott szalagkorlátnak.
A héten zalai baleseti összefoglalót is közöltünk, miután az esős időben több karambol, illetve pályaelhagyásos eset történt egyetlen napon. Ebben a cikkünkben pedig a balesetmegelőzés került fókuszba: a Biztonság napján a gyerekeket szólították meg látványos bemutatókkal Zalaegerszegen.