Atya ég! - A lassításra figyelmeztető jelzőautóba rohant egy türelmetlen sofőr

A MKIF Zrt. Facebook-oldalán szövegben és képben ismertette az M3-as autópályán történt balesetet, ahol mozgó terelés mellett végeztek mintavételezést a külső sávban a cég dolgozói. Az alig pár hete történt eset után hasonló történt a minap, amelynek szintén a helytelen sávváltás volt az oka. A 80-as sebességkorlátozást előjelző autójukba rohant bele egy személygépkocsi Mogyoród térségében.

Az M3-as autópályán a helytelen sávváltás miatt ütközött neki az MKIF munkavégzést előjelző gépkocsijának a türelmetlen és a szabályokra fittyet hányó sofőr.

Forrás: MKIF Facebook-oldala

Sávváltás, a hogyan NE iskolapéldája

Az M3-as autópályán a külső sávban, mozgó terelés mellett végzett mintavételezést több helyen előjelezték előjelezték az MKIF dolgozói. Már több kilométerrel korábban felhívták erre a járművezetők figyelmét a változtatható jelzésképű digitális táblákon. A munkavégzés előtt 1000 méterrel, 100-ra, 500 méterrel előtte pedig 80-ra lassították le a forgalmat. A felvételen jól látható, hogy egy autós a belső sávból hirtelen a leállósávba húzódik, ahol az ott álló előjelző autónak ütközik, amely már a 80-as sebességkorlátozó táblával jelezte elő a munkálatokat. Szerencsére személyi sérülés nem történt a baleset során, amelynek pontos körülményeit a rendőrség vizsgálja. Ez a baleset is könnyedén elkerülhető lett volna, ha a sofőr nem türelmetlen és betartja a sávváltás, illetve az előzés szabályait.