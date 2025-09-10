Rosszul lett egy nő, rendőri felvezetéssel vitték a keszthelyi kórházba (videó)

Nagy Ádám r. törzszászlós és Bacsa Ákos r. főtörzsőrmester Tapolcán állított meg egy autót szeptember 7-én éjszaka. A sofőr az édesanyját vitte Keszthelyre a kórházba, mert rosszul lett, sürgősen orvosi segítségre szorult – olvasható a Magyar Rendőrség Facebook-oldalán.

A rendőrök felajánlották a segítséget, rendőri felvezetéssel biztosították a szabad utat és intézkedtek, hogy minél gyorsabban a kórházba érjenek. Útközben a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjának munkatársai felvették a kapcsolatot a kórházzal, akik felkészültek a beteg érkezésére.