Kölcsönkért rollerrel esett el két gyerek Nagykanizsán, egyikük súlyosan megsérült
Két gyerek sérült meg Nagykanizsán, amikor elestek a nagy sebességű járművel.
Szeptember 9-én kora este Nagykanizsán, a Haladás úton szenvedett balesetet két gyerek, amikor elestek egy nagy teljesítményű elektromos rollerrel. Elmondásuk szerint túl gyorsan haladtak, és bukósisak sem volt rajtuk.
A járművet rokonától kérte kölcsön egy 10 éves fiú, aki 12 éves barátjával indult útnak. Egyikőjük könnyű, a másik súlyos sérülést szenvedett.
A roller tulajdonosával szemben büntetőeljárás indult jármű tiltott átengedése vétség elkövetése miatt.
