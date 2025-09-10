szeptember 10., szerda

Bukósisak sem volt rajtuk

1 órája

Kölcsönkért rollerrel esett el két gyerek Nagykanizsán, egyikük súlyosan megsérült

Címkék#baleset#Haladás út#roller

Két gyerek sérült meg Nagykanizsán, amikor elestek a nagy sebességű járművel.

Zaol.hu
Kölcsönkért rollerrel esett el két gyerek Nagykanizsán, egyikük súlyosan megsérült

Forrás: police.hu

Szeptember 9-én kora este Nagykanizsán, a Haladás úton szenvedett balesetet két gyerek, amikor elestek egy nagy teljesítményű elektromos rollerrel. Elmondásuk szerint túl gyorsan haladtak, és bukósisak sem volt rajtuk.

A járművet rokonától kérte kölcsön egy 10 éves fiú, aki 12 éves barátjával indult útnak. Egyikőjük könnyű, a másik súlyos sérülést szenvedett.

A roller tulajdonosával szemben büntetőeljárás indult jármű tiltott átengedése vétség elkövetése miatt.

 

 

