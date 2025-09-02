szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

25°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bizarr eset

55 perce

Elszabadult a pokol a zalai buszállomáson – a balhé a bíróságon folytatódik

Címkék#főügyészség#buszpályaudvar#buszállomás

Két részeg férfi éppen idén április elsején belekötött egy józan férfibe Zalában. A részeg férfiak rosszul tették, hiszen egyikük súlyosan megsérült. Hogy pontosan mi történt, arról a Zala Vármegyei Főügyészség tájékoztatta portálunkat.

Benedek Bálint
Elszabadult a pokol a zalai buszállomáson – a balhé a bíróságon folytatódik

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

A részeg férfiak által viccesnek gondolt történetéről dr. Németh Eszter, a vármegyei főügyészség helyettes sajtószóvivője beszélt. Elmondta: a 24 éves murakeresztúri férfi 2025. április első napján este a helyi buszpályaudvaron ment be egy büfébe, ahol egy ásványvizet kért, majd a pultosnővel együtt kiment az üzlet elé dohányozni.

Részeg férfiak kezdték...

Eddig még minden rendben volt, de ami ezután történt, arra senki sem gondolt volna. Dr. Németh Eszter hozzátette: két ittas férfi akiket a pultos korábban már kötekedő viselkedésük miatt kiküldött a büféből – tévesen a vádlottban ismerték fel azt, akivel korábban vitájuk volt. Ezért egyikük meglökte a vádlottat, aki emiatt leöntötte magát a vízzel, majd tarkón is ütötte őt az ittas férfi. Ennek ellenére a vádlott a pultos mellett maradt, és nem reagált az ittas férfiak viselkedésére.

Begurult a józan férfi

– Később azonban a két férfi távolabbról hívogatta a vádlottat, akinek fogytán volt a türelme – folytatta a helyettes sajtószóvivő. – Ezért közelebb lépett hozzájuk és vitatkozni kezdtek. Ekkor a vádlott ököllel többször is fejbe ütötte az egyik férfit, s amikor az a földre esett, még bele is rúgott, majd a felülni próbáló sértettet ismét fejen ütötte. Az ittas sértett hátra dőlve, kezét felemelve próbálta védeni magát, ám a vádlott még ekkor is belerúgott. A sértett ezután hátrálva felpattant a földről, a további bántalmazást pedig a másik ittas férfi akadályozta meg, a vádlott és a sértett közé állva.

A sértettnek súlyos sérülése orrcsonttörése , valamint testszerte könnyű sérülései keletkeztek. A bántalmazó férfivel szemben a Nagykanizsai Járási Ügyészség testi sértés bűntette miatt emelt vádat.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu