Elszabadult a pokol a zalai buszállomáson – a balhé a bíróságon folytatódik

A részeg férfiak által viccesnek gondolt történetéről dr. Németh Eszter, a vármegyei főügyészség helyettes sajtószóvivője beszélt. Elmondta: a 24 éves murakeresztúri férfi 2025. április első napján este a helyi buszpályaudvaron ment be egy büfébe, ahol egy ásványvizet kért, majd a pultosnővel együtt kiment az üzlet elé dohányozni.

Részeg férfiak kezdték...

Eddig még minden rendben volt, de ami ezután történt, arra senki sem gondolt volna. Dr. Németh Eszter hozzátette: két ittas férfi – akiket a pultos korábban már kötekedő viselkedésük miatt kiküldött a büféből – tévesen a vádlottban ismerték fel azt, akivel korábban vitájuk volt. Ezért egyikük meglökte a vádlottat, aki emiatt leöntötte magát a vízzel, majd tarkón is ütötte őt az ittas férfi. Ennek ellenére a vádlott a pultos mellett maradt, és nem reagált az ittas férfiak viselkedésére.

Begurult a józan férfi

– Később azonban a két férfi távolabbról hívogatta a vádlottat, akinek fogytán volt a türelme – folytatta a helyettes sajtószóvivő. – Ezért közelebb lépett hozzájuk és vitatkozni kezdtek. Ekkor a vádlott ököllel többször is fejbe ütötte az egyik férfit, s amikor az a földre esett, még bele is rúgott, majd a felülni próbáló sértettet ismét fejen ütötte. Az ittas sértett hátra dőlve, kezét felemelve próbálta védeni magát, ám a vádlott még ekkor is belerúgott. A sértett ezután hátrálva felpattant a földről, a további bántalmazást pedig a másik ittas férfi akadályozta meg, a vádlott és a sértett közé állva.

A sértettnek súlyos sérülése – orrcsonttörése –, valamint testszerte könnyű sérülései keletkeztek. A bántalmazó férfivel szemben a Nagykanizsai Járási Ügyészség testi sértés bűntette miatt emelt vádat.