Roadpol
53 perce
Tedd le a mobilt! Elkezdődött a razzia
Fotó: Jordan Siemens
A rendőrök 2025. szeptember 16. és 22. között országos közlekedésbiztonsági ellenőrzést tartanak Magyarország közútjain, írja a police.hu. A ROADPOL közlekedésbiztonsági napok során a rendőrök elsősorban a menet közbeni mobiltelefon-használatot ellenőrzik, valamint minden olyan magatartást, amely elvonja a figyelmet a járművezetéstől, és veszélyezteti a közlekedésbiztonságot, olvasható a rendőrség honlapján.
