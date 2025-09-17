Tedd le a mobilt! Elkezdődött a razzia

A rendőrök 2025. szeptember 16. és 22. között országos közlekedésbiztonsági ellenőrzést tartanak Magyarország közútjain, írja a police.hu. A ROADPOL közlekedésbiztonsági napok során a rendőrök elsősorban a menet közbeni mobiltelefon-használatot ellenőrzik, valamint minden olyan magatartást, amely elvonja a figyelmet a járművezetéstől, és veszélyezteti a közlekedésbiztonságot, olvasható a rendőrség honlapján.