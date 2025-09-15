Ezen a nyilvános helyen tört, zúzott a szomszéd vármegyei férfi a zalai városban

szeptember 15., hétfő

Újabb esetről számolt be a vármegyei ügyészség. Riadalmat keltett és anyagi kárt is okozott a férfi, aki randalírozott a zalaegerszegi vasútállomáson.

Korosa Titanilla
Randalírozott a zalaegerszegi vasútállomáson egy szombathelyi férfi

Forrás: Magyarország Ügyészsége

2025. április 16-án, éjfél körül randalírozott a zalaegerszegi vasútállomáson egy 25 éves szombathelyi férfi. Az esetről dr. Jánky Judit, a Zala Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője adott tájékoztatást. 

randalírozott a zalaegerszegi vasútállomáson
Randalírozott a zalaegerszegi vasútállomáson egy férfi, ajtókat, ablakokat tört be
Forrás: Magyarország Ügyészsége

Randalírozott a zalaegerszegi vasútállomáson

Eszerint a rendbontó fiatalember az épület több ablakát és ajtaját betörte, így a lépcsőház első emeleti lépcsőfordulójában az utcafrontra néző középső osztott üvegű ablak mind a négy elemét, a WC helyiségek jobb oldali ablakát, valamint a váróterem peronok felőli ajtójának bal oldali szárnya alsó részén található üvegét, összesen több mint 160 ezer forint kárt okozva.

Fenti, erőszakos és kihívóan közösségellenes magatartása alkalmas volt arra, hogy a közelben tartózkodókban megbotránkozást és riadalmat keltsen.

A férfi ellen a Zalaegerszegi Járási Ügyészség garázdaság vétsége és rongálás vétsége miatt emelt vádat.

 

