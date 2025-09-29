szeptember 29., hétfő

Lángolt a konyha

3 órája

Tüzes lett a hangulat a kanizsai pizzériában

Gyuricza Ferenc
Tüzes lett a hangulat a kanizsai pizzériában

Fotó: illusztráció

Egy pizzéria konyhájában keletkezett tűz szombaton késő este Nagykanizsán – számolt be az esetről a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálata. Feltehetően az olaj gyulladt meg sütés közben. A tüzet egy ott tartózkodó személy porral oltóval eloltotta. A konyha berendezései és burkolata károsodtak, az ingatlan pedig füsttel telítődött. A nagykanizsai hivatásos tűzoltók elzárták a gázfőcsapot, majd mobil ventilátorral átszellőztették a konyhát és a füsttel érintett lépcsőházat is. Személyi sérülés nem történt, lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség.

 

 

