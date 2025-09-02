Piarista óvoda: lezárult a rendőrségi vizsgálat a gyermekbántalmazás gyanúja miatt indult ügyben

Mint korábban megírtuk: a szülők a sajtóhoz fordultak, mert gyermekeik állítása szerint a Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Boldog Donáti Celesztina Óvoda egyik óvodapedagógusa többször bántalmazta, pofozta és a folyosóra lökte a rá bízott gyermekeket, de az is előfordult, hogy büntetésből benti öltözékben küldte ki őket téli időjárási körülmények között az udvarra. A piarista óvoda nagy port kavart ügyében a nyár folyamán megszólalt a rend is, bocsánatot kért az érintettektől.

A nagykanizsai piarista óvoda

Forrás: Facebook

Piarista óvoda: a határátlépést elismerte a pedagógus

A piarista rend magyar tartományfőnöke, Zsódi Viktor a Szemlélek magazinnak még a nyáron adott interjúban úgy fogalmazott: „a vádak és a rájuk adott hibás, illetve lassú válaszok sebeket ejtettek közösségünkön. Ezért bocsánatot kérünk minden érintett gyermektől és családtól, akiket a bizonytalan és feszült légkör megterhelt.” Újságírói kérdésre a tartományfőnök azt is elmondta: ez év június 4-én érkezett bejelentés a szülőktől a gyermekek bántalmazása miatt, amit azonnali belső vizsgálat követett. Személyes meghallgatásokat tartottak Nagykanizsán, amelyek során az érintett pedagógus a „határátlépést”, vagyis a gyermekek udvaron történő futtatását elismerte, ahogy egy gyermek folyosóra való kilökésével kapcsolatos vizsgálat elmulasztását is. A pofozást illetően hatósági vizsgálat folyik, mondta az említett interjúban Zsódi Viktor.

Rendőrség: nem történt bántalmazás

A rend ma, szeptember 2-án kiadott közleményben az áll: "a Piarista Rend Magyar Tartományához június elején érkezett bejelentés állítólagos határátlépésekről, melyeket a rend a jogszabályok értelmében továbbított az illetékes hatóságok felé. A helyszínen vizsgálatot végzett a Biztonságos Iskola Tartományi Tanácsa (BITT), amelynek feladata, hogy gyermekvédelmi bejelentések esetén eljárjon. A hatósági eljárások lezárultáig az érintett pedagógust az intézményvezető felmentette a munkavégzés alól. A nagykanizsai rendőrkapitányság vizsgálati osztálya augusztus végi határozatában megállapította, hogy a rendelkezésre álló adatok és a tanúvallomások alapján nem történt bántalmazás az ügyben, ezért az eljárást bűncselekmény hiányában megszüntette. Az érintett óvónő felmentése megszűnt."