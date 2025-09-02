szeptember 2., kedd

A rend közleménye

26 perce

Piarista óvoda: lezárult a rendőrségi vizsgálat a gyermekbántalmazás gyanúja miatt indult ügyben

Címkék#nagykanizsai rendőrkapitányság#Piarista Rend Magyar Tartomány#gyermekvédelem

Lezárta a kiskorú veszélyeztetése ügyében zajló eljárást a nagykanizsai rendőrkapitányság és megállapította, hogy nem történt bántalmazás a piarista fenntartású nagykanizsai Boldog Donáti Celesztina Óvodában a nyár elején indult ügyben. Ezért az eljárást a rendőrség augusztus végén bűncselekmény hiányában megszüntette – áll a Piarista Rend Magyar Tartományának portálunkhoz eljuttatott közleményében. A piarista óvoda érintett óvónőjének felmentése megszűnt.

Zaol.hu

Mint korábban megírtuk: a szülők a sajtóhoz fordultak, mert gyermekeik állítása szerint a Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Boldog Donáti Celesztina Óvoda egyik óvodapedagógusa többször bántalmazta, pofozta és a folyosóra lökte a rá bízott gyermekeket, de az is előfordult, hogy büntetésből benti öltözékben küldte ki őket téli időjárási körülmények között az udvarra. A piarista óvoda nagy port kavart ügyében megszólalt a rend is, bocsánatot kért az érintettektől.

piarista óvoda
A nagykanizsai piarista óvoda
Forrás: Facebook

Piarista óvoda: a határátlépést elismerte a pedagógus

A piarista rend magyar tartományfőnöke, Zsódi Viktor a Szemlélek magazinnak még a nyáron adott interjúban úgy fogalmazott: „a vádak és a rájuk adott hibás, illetve lassú válaszok sebeket ejtettek közösségünkön. Ezért bocsánatot kérünk minden érintett gyermektől és családtól, akiket a bizonytalan és feszült légkör megterhelt.” Újságírói kérdésre a tartományfőnök azt is elmondta: ez év június 4-én érkezett bejelentés a szülőktől a gyermekek bántalmazása miatt, amit azonnali belső vizsgálat követett. Személyes meghallgatásokat tartottak Nagykanizsán, amelyek során az érintett pedagógus a „határátlépést”, vagyis a gyermekek udvaron történő futtatását elismerte, ahogy egy gyermek folyosóra való kilökésével kapcsolatos vizsgálat elmulasztását is. A pofozást illetően hatósági vizsgálat folyik, mondta az említett interjúban Zsódi Viktor.

Rendőrség: nem történt bántalmazás

A rend ma, szeptember 2-án kiadott közleményben az áll: "a Piarista Rend Magyar Tartományához június elején érkezett bejelentés állítólagos határátlépésekről, melyeket a rend a jogszabályok értelmében továbbított az illetékes hatóságok felé. A helyszínen vizsgálatot végzett a Biztonságos Iskola Tartományi Tanácsa (BITT), amelynek feladata, hogy gyermekvédelmi bejelentések esetén eljárjon. A hatósági eljárások lezárultáig az érintett pedagógust az intézményvezető felmentette a munkavégzés alól. A nagykanizsai rendőrkapitányság vizsgálati osztálya augusztus végi határozatában megállapította, hogy a rendelkezésre álló adatok és a tanúvallomások alapján nem történt bántalmazás az ügyben, ezért az eljárást bűncselekmény hiányában megszüntette. Az érintett óvónő felmentése megszűnt."

A tanulságok nem évülnek el

"A mostani rendőrségi határozat lezárta az ügyet, de a fenntartó számára az ügy tanulságai nem évülnek el" – folytatódik a rend közleménye. "A Piarista Rend továbbra is fontosnak tartja a már meglévő szakmai protokollok fejlesztését, hogy egyre hatékonyabb gyermekvédelmi rendszert működtessenek, minden esetleges ügyből tanuljanak. A piarista rend továbbra is arra bátorít minden diákot, szülőt és pedagógust, hogy amennyiben gyermekvédelemmel kapcsolatos komoly aggályuk merül fel, bizalommal forduljanak a Biztonságos Iskolák Tartományi Tanácsához." Mint közleményük hangsúlyozza, minden bejelentést a személyiségi jogok tiszteletben tartásával és a legmagasabb szintű komolysággal kezelnek.

 

