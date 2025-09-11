Megeredt eső, és öt baleset, közte egy életveszéllyel járó is történt Zalában

Mind az öt baleset hátterében a látási viszonyoknak nem megfelelő vezetés, illetve a sebesség helytelen megválasztása állhat. A csapadékmentes napok, hetek után váratlanul érte a gépjárművezetőket a tegnap délutáni eső, amely helyenként zivatarba ment át. Az őszben járunk, észrevehetően már hamarabb sötétedik, pláne, ha esőfelhők borítják az eget, mint tegnap délután. Rosszak a látási viszonyok, vizesek az utak, vigyázzunk egymásra, hogy mindannyian hazaérjünk!

Képünk Kisbucsa és Nagykapornak között készült a szerda esti baleset helyszínén Fotó: Pezzetta Umberto

Öt baleset – egyből, hogy leesik az eső

Szerda délután a 76-os főút 76-os kilométerszelvényénél, a zalai megyehatárnál, Hegyháthodász térségében tért le az úttestről és hajtott árokba egy autó. Csak a vezetője utazott a járműben, amelyet a körmendi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. Keszthely térségében két gépkocsi karambolozott a 71-es főút 108-as kilométerszelvényénél. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították mindkét járművet, amelyekben csak a vezetők utaztak. A baleset miatt teljesen lezárták az érintett útszakaszt, közölte a katasztrófavédelem. Szalagkorlátnak ütközött egy Porsche márkájú személygépkocsi az M7-es autópálya Nagykanizsához közeli szakaszán, a 203-as kilométerszelvényben. A Budapest felé vezető oldalon történt balesetet a Magyar Közút Zrt. információs szolgálata, az Útinform jelezte. A járműben ketten utaztak, ők sérülések nélkül szálltak ki az autóból.

Életveszélyes sérülést is követelt a baleset Fotó: Pezzetta Umberto

Lentinél két baleset, és egy súlyosabb kimenetelű Nagykapornaknál

Szerda délután frontális karambol történt a 7538-as úton, Lenti térségében. Vélhetően az egyik jármű a nedves burkolaton megcsúszott, s ennek következtében ütközött össze a két autó. Mindkettő az árokba csapódott. A baleset során személyi sérülés tudomásunk szerint nem történt. Lenti és Kerkateskánd között két autó karambolozott a 7538-as út 26-os kilométerszelvényénél. Az ütközés erejétől mindkettő az árokba borult, a lenti hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. Súlyosabb, személyi sérüléssel járó baleset történt szerdán az esti órákban a 76-os főút 44-es és 45-ös kilométerszelvénye, Kisbucsa és Nagykapornak között. Két mentő, három tűzoltó- és négy rendőrautó is érkezett helyszínre. Valószínűleg az egyik autó megcsúszott a vizes aszfalton, s emiatt ütközött a szembejövő gépjárművel. Csütörtökön megtudtuk, a balesetet okozó sofőrt életveszélyes sérülésekkel, a vétlen sofőrt súlyos sérülésekkel szállították el a vármegyei kórházba.