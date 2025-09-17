A balatoni összeégett holttestről azt sem tudják, férfi volt-e vagy nő. Segítsen, aki tud!

Összeégett holttestet találtak szeptember 12-én Ságváron. A kilétéről nem sok mindent lehetett megállapítani, ezért a rendőrség a lakossághoz fordult segítségért. A test annyira összeégett, hogy azt sem sikerült kideríteni, hogy férfi vagy nő volt-e az áldozat. A halál okát sem tudják. Az orvosszakértők csak a súlyáról tudtak nyilatkozni, 91-100 kilósra becsülték az elhunytat.

További részletek a sonline.hu oldalán.