A lakossághoz fordultak

1 órája

A balatoni összeégett holttestről azt sem tudják, férfi volt-e vagy nő. Segítsen, aki tud!

Címkék#halál#rendőrség#orvosszakértő#holttest

A rendőrség körözést adott ki az ismeretlen holttest kapcsán, amit nemrég találtak a Balaton északi partján, Ságváron. Kérik, hogy jelentkezzen, aki tud róla valamit.

Zaol.hu
A balatoni összeégett holttestről azt sem tudják, férfi volt-e vagy nő. Segítsen, aki tud!

Fotó: Knap Zoltán

Összeégett holttestet találtak szeptember 12-én Ságváron. A kilétéről nem sok mindent lehetett megállapítani, ezért a rendőrség a lakossághoz fordult segítségért. A test annyira összeégett, hogy azt sem sikerült kideríteni, hogy férfi vagy nő volt-e az áldozat. A halál okát sem tudják. Az orvosszakértők csak a súlyáról tudtak nyilatkozni, 91-100 kilósra becsülték az elhunytat.

További részletek a sonline.hu oldalán.

 

 

