Hitt az online csalónak, akik csúnyán átverték – Se gyerekágy, se kétmillió...
Soha ne utaljanak előre pénzt ismeretleneknek! Nem fogadta meg a pórul járt sértett a rendőrség tanácsát, mert hitt a gyerekágyat hirdetőnek: így online csalás áldozatául esett. Megadta banki adatait, és mire felocsúdott, kétmillió forintot emeltek le a számlájáról.
A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság számolt be az esetről. Egy férfi gyerekágyat hirdetett meg egy adásvételi felületen, amelyre jelentkezett a sértett, hogy érdekli a termék. Miután megegyeztek a szállításban, kapott egy e-mailt, amely egy olyan honlapra vitte, amely teljes mértékben hasonlított egy futárcég oldalára. A sértett ezen a felületen megadta a banki adatait, jelszavát, majd ezt követően sms-t kapott a bankjától egy visszafordított tranzakcióról. Ez gyanús lett a férfinak, ezért felhívta az ügyfélszolgálatot, ahol közölték vele, hogy elutaltak a számlájáról kétmillió forintot. Kiderült: online csalás áldozata lett.
Online csalás – fogadják meg a rendőrség tanácsait!
A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Mátrix Projekt keretében folytatja a küzdelmet az internetes csalók ellen. Ezért folyamatosan kéri a lakosságtól, hogy fogadják meg tanácsaikat, mert máskülönben online csalás áldozataivá válhatnak.
A bajt elkerülendően íme a betartandók:
- Soha ne bízzanak ismeretlenek hívásaiban vagy üzeneteiben!
- Mindig csak megbízható online kereskedőoldalról vásároljanak!
- Soha ne utaljanak előre pénzt ismeretleneknek!
- Ha lehetőség van rá, akkor válasszák az utánvételes megoldást!
- Ha csalás áldozatává váltak, késedelem nélkül értesítsék számlavezető bankjukat!
- Ha úgy látják, hogy minden óvintézkedésük ellenére becsapták, megkárosították, azonnal tegyenek feljelentést bármely rendőri szervnél vagy a 112-es segélyhívó számon!
Az online térben elkövetett csalások megelőzéséről további hasznos információkat, aktualitásokat, tanácsokat a KiberPajzs oldalán találnak.