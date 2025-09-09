Hitt az online csalónak, akik csúnyán átverték – Se gyerekágy, se kétmillió...

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság számolt be az esetről. Egy férfi gyerekágyat hirdetett meg egy adásvételi felületen, amelyre jelentkezett a sértett, hogy érdekli a termék. Miután megegyeztek a szállításban, kapott egy e-mailt, amely egy olyan honlapra vitte, amely teljes mértékben hasonlított egy futárcég oldalára. A sértett ezen a felületen megadta a banki adatait, jelszavát, majd ezt követően sms-t kapott a bankjától egy visszafordított tranzakcióról. Ez gyanús lett a férfinak, ezért felhívta az ügyfélszolgálatot, ahol közölték vele, hogy elutaltak a számlájáról kétmillió forintot. Kiderült: online csalás áldozata lett.

Online csalás áldozata lett, bár azt gondolta, csak egy gyerekágyat vesz.

Forrás: Illusztráció / Pixabay

Online csalás – fogadják meg a rendőrség tanácsait!

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Mátrix Projekt keretében folytatja a küzdelmet az internetes csalók ellen. Ezért folyamatosan kéri a lakosságtól, hogy fogadják meg tanácsaikat, mert máskülönben online csalás áldozataivá válhatnak.

A bajt elkerülendően íme a betartandók:

Soha ne bízzanak ismeretlenek hívásaiban vagy üzeneteiben!

Mindig csak megbízható online kereskedőoldalról vásároljanak!

Soha ne utaljanak előre pénzt ismeretleneknek!

Ha lehetőség van rá, akkor válasszák az utánvételes megoldást!

Ha csalás áldozatává váltak, késedelem nélkül értesítsék számlavezető bankjukat!

Ha úgy látják, hogy minden óvintézkedésük ellenére becsapták, megkárosították, azonnal tegyenek feljelentést bármely rendőri szervnél vagy a 112-es segélyhívó számon!

Az online térben elkövetett csalások megelőzéséről további hasznos információkat, aktualitásokat, tanácsokat a KiberPajzs oldalán találnak.