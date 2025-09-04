Tragédia
53 perce
Kómában fekszik a fiatal magyar színésznő, aki önként akart véget vetni életének
Forrás: origo.hu
Fotó: Kunos Attila
A Budaörsi Latinovits Színház tehetséges színésznője, Koós Boglárka öngyilkosságot kísérelt meg és jelenleg is kómában fekszik az intenzív osztályon, írja az Origo. A fiatal színésznőt kollégája találta meg lakásában és még épp időben sikerült segítséget hívnia. Az orvosok két napja küzdenek az életéért, információik szerint kómában fekszik. A színésznő a hírek szerint búcsúlevelet is hagyott hátra.
További részletek az Origo cikkében.
Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelkielsősegély-számot, vagy keresse fel a www.ongyilkossagmegelozes.hu oldalt!
