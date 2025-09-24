Még egy baleset történt Zalában: megcsúszott a nedves burkolaton, és az árokba dőlt egy autó a 76-os úton

Megcsúszott a nedves burkolaton az a személygépkocsi, amely szerda délután szenvedett közúti balesetet a 76-os úton Zalaegerszeg közvetlen szomszédságában. A helyszínen tartózkodó munkatársunk elmondása szerint az autó kifelé tartott a városból, amikor vélhetően megpördült, majd az út menti vízelvezető árokba hajtott, ahol az oldalára-tetejére dőlve állt meg.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a zalaegerszegi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, amelynek vezetője az egység kiérkezése előtt ki tudott szállni. A baleset miatt egy sávon halad a forgalom az érintett útszakaszon.

Fotó: Pezzetta Umberto

Nem ez az első baleset szerdán Zalában, az esős időjárás ismét hatással volt a közlekedésre... Az M70-es gyorsforgalmi úton egy BMW kamionnal ütközött, miután egy víztócsán megcsúszott. Nemrég pedig Várvölgy térségében, két alsóbbrendű út kereszteződésében történt karambol, utóbbi helyszínre a mentőket is riasztani kellett.