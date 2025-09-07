Nem ember tárcsázta a segélyhívót, az okostelefon is szólhat a mentőknek, tűzoltóknak!

Balesetet szenvedett egy férfi hétfőn éjszaka az M3-as autópálya 32-es kilométerénél Gödöllő közelében autójával egy parkoló teherautónak ütközött, és a roncsba szorult. Ezzel szinte egy időben érkezett a segélyhívás a 112-es segélyhívó központba, de nem a sérült tárcsázott, írja közösségi oldalán a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A gödöllői hivatásos tűzoltók​ feszítővágó segítségével kiszabadították a roncsba szorult embert, aki súlyosan megsérült.

Forrás: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság facebook oldala

Az eset érdekessége, hogy ennél a balesetnél nem ember indította a segélyhívást, hanem egy okoseszközről, konkrétan egy okostelefonról érkezett a jelzés, amelynek nyomán a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság műveletirányítása a gödöllői tűzoltók egyik járművét riasztotta. Egyes telefontípusok SOS funkciója ugyanis automatikusan is tud segélyhívást indítani balesetre utaló körülmények észlelése esetén, értesíti a 112-es segélyhívót és a veszélyhelyzeti kontaktokat, valamint megosztja a telefon helyadatait.

Más okoseszközök – telefon vagy okosóra – is képesek erre. Hasonló elven működik az autóba szerelt eCall-rendszer, a 2018 utáni modellekbe már telepítik ezt. Ezeknél a segélyhívásoknál az okoseszköz, vagy autó pozíciójára vonatkozó adatokat beazonosítva meg lehet határozni a baleset helyszínét, és el lehet indítani a megfelelő készenléti erőket. Persze nem minden segélyhívás igényel tűzoltói beavatkozást, téves hívások is érkeznek, például amikor az autó szervizelése közben, vagy amikor leejtik az okoseszközt.

Mivel ezek a rendszerek nem minden esetben hívhatóak vissza, nem könnyű beazonosítani, hogy pontosan hol és mi történt. A készenléti szervek azonban minden ilyen segélyhívást komolyan vesznek és a megfelelő protokoll szerint járnak el, írja a katasztrófavédelmi főigazgatóság.