31 perce
Nem ember tárcsázta a segélyhívót, az okostelefon is szólhat a mentőknek, tűzoltóknak!
Baleseteknél villámgyorsan kell a segítség, de előfordul, hogy a sérült közelében nincs senki, ő pedig nem tudja tárcsázni a 112-es számot. Megteheti ezt helyette az okostelefon, az SOS funkció segítségével.
Balesetet szenvedett egy férfi hétfőn éjszaka az M3-as autópálya 32-es kilométerénél Gödöllő közelében autójával egy parkoló teherautónak ütközött, és a roncsba szorult. Ezzel szinte egy időben érkezett a segélyhívás a 112-es segélyhívó központba, de nem a sérült tárcsázott, írja közösségi oldalán a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A gödöllői hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével kiszabadították a roncsba szorult embert, aki súlyosan megsérült.
Az eset érdekessége, hogy ennél a balesetnél nem ember indította a segélyhívást, hanem egy okoseszközről, konkrétan egy okostelefonról érkezett a jelzés, amelynek nyomán a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság műveletirányítása a gödöllői tűzoltók egyik járművét riasztotta. Egyes telefontípusok SOS funkciója ugyanis automatikusan is tud segélyhívást indítani balesetre utaló körülmények észlelése esetén, értesíti a 112-es segélyhívót és a veszélyhelyzeti kontaktokat, valamint megosztja a telefon helyadatait.
Más okoseszközök – telefon vagy okosóra – is képesek erre. Hasonló elven működik az autóba szerelt eCall-rendszer, a 2018 utáni modellekbe már telepítik ezt. Ezeknél a segélyhívásoknál az okoseszköz, vagy autó pozíciójára vonatkozó adatokat beazonosítva meg lehet határozni a baleset helyszínét, és el lehet indítani a megfelelő készenléti erőket. Persze nem minden segélyhívás igényel tűzoltói beavatkozást, téves hívások is érkeznek, például amikor az autó szervizelése közben, vagy amikor leejtik az okoseszközt.
Mivel ezek a rendszerek nem minden esetben hívhatóak vissza, nem könnyű beazonosítani, hogy pontosan hol és mi történt. A készenléti szervek azonban minden ilyen segélyhívást komolyan vesznek és a megfelelő protokoll szerint járnak el, írja a katasztrófavédelmi főigazgatóság.