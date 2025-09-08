1 órája
A gépkocsit megpróbálta átíratni a nevére, és a több milliós értékű arany ékszereket sem akarta visszaadni a sértettnek
A 31 éves letenyei férfi a vele közeli kapcsolatban álló sértett nő személygépkocsiját üzembe tartotta és használta. De miután megromlott kapcsolatuk, nem akarta visszaadni, ahogy arany ékszereit sem. Börtönbüntetésre számíthat, derült ki Zala Vármegyei főügyészség tájékoztatójából.
Kapcsolatuk 2023 márciusában romlott meg, ami miatt a sértett több alkalommal is kérte gépkocsiját a vádlottól, de nem akarta visszaadni. Ellenben tulajdonjogot próbált a gépkocsira bejegyeztetni a zalaegerszegi okmányirodában. A vádlott az ügyintézés során a gépjármű törzskönyvét nem tudta bemutatni, annak elvesztéséről tett nyilatkozatot az ügyintézőnek, akitől pótlását próbálta kezdeményezni. Mindehhez egy olyan adásvételi szerződést és meghatalmazást kívánt felhasználni, amelyen nem a sértett aláírása szerepelt, ismertette dr. Németh Eszter helyettes szóvivő.
Nem akarta visszaadni a sértett arany ékszereit sem
A sértett arany ékszerei közül is többet átadott használatra a vádlottnak, amit gépkocsijával együtt visszakért a vádlottól a kapcsolat megromlásakor. Ekkor derült ki számára, hogy a vádlott az ékszerek közül többet is zálogfiókba adott, több mint 2 és fél millió forint értékben. A nyomozás során lefoglalással 1.457.400 forint megtérült a kárból, a többi ékszer sorsa ismeretlen maradt, közölte a helyettes szóvivő.
A férfivel szemben a Nagykanizsai Járási Ügyészség sikkasztás bűntette és hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt emelt vádat, melyben börtönbüntetés kiszabását indítványozta.