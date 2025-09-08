A gépkocsit megpróbálta átíratni a nevére, és a több milliós értékű arany ékszereket sem akarta visszaadni a sértettnek

Kapcsolatuk 2023 márciusában romlott meg, ami miatt a sértett több alkalommal is kérte gépkocsiját a vádlottól, de nem akarta visszaadni. Ellenben tulajdonjogot próbált a gépkocsira bejegyeztetni a zalaegerszegi okmányirodában. A vádlott az ügyintézés során a gépjármű törzskönyvét nem tudta bemutatni, annak elvesztéséről tett nyilatkozatot az ügyintézőnek, akitől pótlását próbálta kezdeményezni. Mindehhez egy olyan adásvételi szerződést és meghatalmazást kívánt felhasználni, amelyen nem a sértett aláírása szerepelt, ismertette dr. Németh Eszter helyettes szóvivő.

A vádlott sem a gépkocsit, sem az arany ékszereket nem akarta visszaadni a sértettnek. Ezért még börtönbe is kerülhet.

Fotó: Illusztráció/ZH

Nem akarta visszaadni a sértett arany ékszereit sem

A sértett arany ékszerei közül is többet átadott használatra a vádlottnak, amit gépkocsijával együtt visszakért a vádlottól a kapcsolat megromlásakor. Ekkor derült ki számára, hogy a vádlott az ékszerek közül többet is zálogfiókba adott, több mint 2 és fél millió forint értékben. A nyomozás során lefoglalással 1.457.400 forint megtérült a kárból, a többi ékszer sorsa ismeretlen maradt, közölte a helyettes szóvivő.

A férfivel szemben a Nagykanizsai Járási Ügyészség sikkasztás bűntette és hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt emelt vádat, melyben börtönbüntetés kiszabását indítványozta.