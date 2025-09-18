Ráfutásos baleset
1 órája
Négy autó ütközött össze Zala vármegye közelében
Ráfutásos balesetet szenvedett négy személygépkocsi a 76-os főúton, a szomszédos Somogy vármegyében, Balatonberény térségében.
A baleset szerdán délután fél 5 körül történt. A keszthelyi hivatásos, valamint a helyi önkéntes tűzoltók az egyik autót áramtalanították, a többi esetében erre nem volt szükség. Személyi sérülés nem történt - tájékoztatott a KATVÉD.
