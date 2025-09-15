Volt, nincs. Elfogyott az építőanyag, s hiába várta a vállalkozó, több milliós kár lett a vége

A vád szerint a vádlottak 2022 márciusában találkoztak egy fonyódi építkezés kivitelezőjével. Az I. rendű vádlott egy kft. ügyvezetőjének, míg a II. rendű társa építési vállalkozónak adta ki magát. Ebben az időszakban országszerte építőanyag-hiány volt, s ez a fonyódi építkezés kivitelezőjét is azzal fenyegette, hogy nem tudja teljesíteni a szerződésben foglaltakat. A két férfi azzal tévesztette meg a sértettet, hogy azt állították, a II. rendű vádlott külföldről is tud építőanyagot szerezni. A vádlottak megegyeztek a kivitelezővel, hogy 3 millió forintért Szlovákiából hoznak be téglát az általa vezetett cégnek. A szerződés megkötésekor azonban nem állt szándékukban teljesíteni a vállalást, céljuk a jogtalan haszonszerzés volt. A vádlottak 3 millió forint kárt okoztak a sértettnek, amely az eljárás során nem térült meg, áll a törvényszéki tájékoztatóban.