Letartóztatták a nagykanizsai gyilkossággal gyanúsított férfit

A nagykanizsai gyilkosság áldozata egy harminc éves férfi volt. A letartóztatás elrendeléséről a zalaegerszegi törvényszék hétfő délután adott ki közleményt. Dr. Bartalné dr. Mentes Judit sajtószóvivő azt írta: a zalaegerszegi járásbíróság nyomozási bírája 2025. szeptember 15. napján 1 hónapra elrendelte annak a férfinek a letartóztatását, akit azzal gyanúsítanak, hogy mellkason szúrta 30 éves ismerősét, aki belehalt a sérülésbe. A letartóztatást a szökés, elrejtőzés veszélye, a bizonyítás megnehezítése, meghiúsítása, veszélyeztetése miatt rendelte el a bíróság, illetve azért, mivel fennáll újabb, személy elleni erőszakos bűncselekmény elkövetésének esélye.