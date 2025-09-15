szeptember 15., hétfő

Törvényszéki tájékoztató

1 órája

Letartóztatták a nagykanizsai gyilkossággal gyanúsított férfit

A zalaegerszegi járásbíróság nyomozási bírója által hétfőn meghozott végzés alapján egy hónap időtartamra letartóztatták azt a hatvan éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy péntek este Nagykanizsán mellkason szúrta, s ezzel halálosan megsebesített ismerősét. A nagykanizsai gyilkosságról elsőként számoltunk be hírportálunkon.

Gyuricza Ferenc

A nagykanizsai gyilkosság áldozata egy harminc éves férfi volt. A letartóztatás elrendeléséről a zalaegerszegi törvényszék hétfő délután adott ki közleményt. Dr. Bartalné dr. Mentes Judit sajtószóvivő azt írta: a zalaegerszegi járásbíróság nyomozási bírája 2025. szeptember 15. napján 1 hónapra elrendelte annak a férfinek a letartóztatását, akit azzal gyanúsítanak, hogy mellkason szúrta 30 éves ismerősét, aki belehalt a sérülésbe. A letartóztatást a szökés, elrejtőzés veszélye, a bizonyítás megnehezítése, meghiúsítása, veszélyeztetése miatt rendelte el a bíróság, illetve azért, mivel fennáll újabb, személy elleni erőszakos bűncselekmény elkövetésének esélye. 

 

 

