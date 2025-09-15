Letenyén dolgozott a péntek esti nagykanizsai gyilkosság áldozata

Mint azt szombaton kora délután megírtuk, hogy információink szerint gyilkosság áldozata lett egy harminc éves nagykanizsai férfi Nagykanizsán, a Csengery utcában. Később a rendőrség is megerősítette a hírt, kiegészítve azzal, hogy a férfit egy 60 éves személy egy késsel szúrta mellkason. A nagykanizsai gyilkosság áldozata a helyszínen életét vesztette, az elkövetőt pedig őrizetbe vették a rendőrök.

A rendőrség fotót is közölt a késről, amivel a nagykanizsai gyilkosságot elkövették

Forrás: Police.hu

Felkavarta a várost és környékét a nagykanizsai gyilkosság

A város és környéke közvéleményét alaposan felkavaró gyilkossággal a Bors bővebben is foglalkozott. Megszólították az elhunyt férfi egyik ismerősét, aki elmondta: az elkövető már hónapok óta zaklathatta fiatal áldozatát. Egy Csengery utcai lakos pedig arról számolt be, hogy rendőrök és mentők érkezésére figyeltek fel, majd azt látták, hogy egy idősebb férfit megbilincselve vittek el a rendőrök. A részletes beszámoló itt olvasható.

A munkatársak szerint barátságos, jóravaló ember volt az áldozat

Saját forrásaink alapján úgy tudjuk, hogy az áldozat egy nemzetközi áruházlánc Letenyén található logisztikai központjában, az ottani raktárbázison dolgozott. A munkatársak elmondása szerint valóban jóravaló, csendes és barátságos ember volt, akit mindenki szeretett, ezért is állnak értetlenül a történtek előtt. A férfi két kisgyermeket nevelt párjával.