Zalában közlekedik? Számítson rá, hogy ma lezárják ezt a forgalmas útszakaszt!
Előbb félpályás, majd délután teljes zárás várható csütörtökön a 86-os főút azon szakaszán, ahol szerda este két kamion ütközött össze. A forgalmat Zalaegerszeg felé terelik el.
Teljes útzárra kell számítani.
Fotó: Pezzetta Umberto
Mint arról részletesen beszámoltunk, szerda délután két kamion ütközött össze a 86-os főút Zalalövő és Kozmadombja közötti szakaszán. Az egyik járműszerelvény oldalára dőlve jelenleg is az út melletti fás-ligetes területen fekszik, forgalmi akadályt nem képezve. Ennek a kamionnak a műszaki mentését kezdik meg csütörtök délelőtt kilenc órakor. A kirakodás ideje alatt félpályás útzár lesz, ami mellett lehetséges a közlekedés az érintett szakaszán, ám a kamion kerekeire való visszaállítása idejére – várhatóan a délutáni órákban – teljes útzárt kell alkalmazni. Ez a művelet biztosan hosszabb időt, akár több órát is igénybe vehet. A 86-os úton közlekedőket Zalalövőnél és a pórszombati elágazónál Zalaegerszeg irányába terelik el.
