szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

22°
+23
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Életveszély

1 órája

Csendes és alattomos gyilkos bújik meg a pincékben – erre jó, ha odafigyel!

Címkék#szén dioxid#szőlőszüret#rosszullét#mustgáz#gáz

A szőlőszüretek időszakát éljük, ám miután a must bekerül a hordóba, megjelenik a csendes gyilkos a pincékben. A szőlőszüretek után megjelenő alattomos gyilkosról, a mustgázról a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság adott ki tájékoztatást.

Benedek Bálint
Csendes és alattomos gyilkos bújik meg a pincékben – erre jó, ha odafigyel!

Ha a gyertya lángja világít a pincében, akkor minden rendben van, nincs mustgáz a levegőben

Fotó: Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A szőlőszüret nemcsak az örömteli betakarítás időszaka, hanem az erjedés során keletkező mustgázé. Ez leginkább szén-dioxid, amely a levegőnél nehezebb gázként kiszorítja az oxigént a zárt terek alsó részeiből. Ezáltal oxigénhiányos állapotot hoz létre – különösen pincékben, erjesztőterekben. Egy liter erjedő must akár 42 liter szén-dioxidot termelhet – így már kis mennyiségű must is jelentős veszélyforrást jelenthet zárt térben. Aki ilyenkor belép a helyiségbe, az észrevétlenül kerülhet életveszélybe.

mustgáz
A szőlőtőkék között már megjelentek a szüretelők, a szőlő erjedése idején keletkező mustgázra viszont figyelni kell
Fotó: archív/Szakony Attila

Mustgáz: történt már tragédia Zalában

A katasztrófavédők néhány konkrét eseten keresztül világítottak rá, mekkora veszélyben lehet az, aki mustgázzal telítődött pincébe sétál. Megemlítették Zalaegerszeg Botfa városrészének Avashegyét, ahol 2011-ben egy borosgazda lett a mustgáz áldozata, majd az őt menteni igyekvő fia kórházba került. Aztán tíz évvel később, 2021-ben Garaboncon is halált okozott a mustgáz.

A mustgáz mérgezés jelei:

  • szédülés
  • zavart viselkedés
  • mozgás bizonytalan lesz
  • eszméletvesztés

A tragédiák megelőzhetők, ha betartunk néhány egyszerű, életmentő szabályt:

  • kiemelten fontos a pincék rendszeres és alapos szellőztetése
  • jól ismert a gyertyás próba is: egy lapátra vagy hosszabb pálcára helyezett égő gyertyát fokozatosan engedjünk le a pince légterébe 
  • ha a láng kialszik, az annak jele, hogy a helyiség oxigéntartalma alacsony, a szén-dioxid-koncentrációja viszont magas
  • szén-monoxid érzékelő készülékek alkalmazása
  • az erjedő mustot tartalmazó hordókat ne zsúfoljuk össze 
  • a pincében végzett munkát soha ne végezzük egyedül, és mindig tájékoztassuk hozzátartozóinkat, ha oda belépünk
mustgáz
A szüretelőket szép érett szőlőfürtök várják, melyből finom nedű készülhet
Fotó: archív/Szakony Attila

Ha nagy a baj: 112-es segélyhívó!

Ugyanakkor a katasztrófavédők felhívták a figyelmet arra is, amennyiben valaki rosszullétet tapasztal, azonnal el kell hagynia a helyiséget és friss levegőre kell menni. Ne próbáljuk egyedül kimenteni az eszméletlen személyt zárt térből – ilyen esetben azonnal hívjuk a 112-es segélyhívót és a tűzoltók beavatkozásáig maradjunk biztonságos helyen.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu