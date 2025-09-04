Csendes és alattomos gyilkos bújik meg a pincékben – erre jó, ha odafigyel!

A szőlőszüret nemcsak az örömteli betakarítás időszaka, hanem az erjedés során keletkező mustgázé. Ez leginkább szén-dioxid, amely a levegőnél nehezebb gázként kiszorítja az oxigént a zárt terek alsó részeiből. Ezáltal oxigénhiányos állapotot hoz létre – különösen pincékben, erjesztőterekben. Egy liter erjedő must akár 42 liter szén-dioxidot termelhet – így már kis mennyiségű must is jelentős veszélyforrást jelenthet zárt térben. Aki ilyenkor belép a helyiségbe, az észrevétlenül kerülhet életveszélybe.

A szőlőtőkék között már megjelentek a szüretelők, a szőlő erjedése idején keletkező mustgázra viszont figyelni kell

Fotó: archív/Szakony Attila

Mustgáz: történt már tragédia Zalában

A katasztrófavédők néhány konkrét eseten keresztül világítottak rá, mekkora veszélyben lehet az, aki mustgázzal telítődött pincébe sétál. Megemlítették Zalaegerszeg Botfa városrészének Avashegyét, ahol 2011-ben egy borosgazda lett a mustgáz áldozata, majd az őt menteni igyekvő fia kórházba került. Aztán tíz évvel később, 2021-ben Garaboncon is halált okozott a mustgáz.

A mustgáz mérgezés jelei: szédülés

zavart viselkedés

mozgás bizonytalan lesz

eszméletvesztés

A tragédiák megelőzhetők, ha betartunk néhány egyszerű, életmentő szabályt:

kiemelten fontos a pincék rendszeres és alapos szellőztetése

jól ismert a gyertyás próba is: egy lapátra vagy hosszabb pálcára helyezett égő gyertyát fokozatosan engedjünk le a pince légterébe

ha a láng kialszik, az annak jele, hogy a helyiség oxigéntartalma alacsony, a szén-dioxid-koncentrációja viszont magas

szén-monoxid érzékelő készülékek alkalmazása

az erjedő mustot tartalmazó hordókat ne zsúfoljuk össze

a pincében végzett munkát soha ne végezzük egyedül, és mindig tájékoztassuk hozzátartozóinkat, ha oda belépünk

A szüretelőket szép érett szőlőfürtök várják, melyből finom nedű készülhet

Fotó: archív/Szakony Attila

Ha nagy a baj: 112-es segélyhívó!

Ugyanakkor a katasztrófavédők felhívták a figyelmet arra is, amennyiben valaki rosszullétet tapasztal, azonnal el kell hagynia a helyiséget és friss levegőre kell menni. Ne próbáljuk egyedül kimenteni az eszméletlen személyt zárt térből – ilyen esetben azonnal hívjuk a 112-es segélyhívót és a tűzoltók beavatkozásáig maradjunk biztonságos helyen.