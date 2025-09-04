1 órája
Csendes és alattomos gyilkos bújik meg a pincékben – erre jó, ha odafigyel!
A szőlőszüretek időszakát éljük, ám miután a must bekerül a hordóba, megjelenik a csendes gyilkos a pincékben. A szőlőszüretek után megjelenő alattomos gyilkosról, a mustgázról a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság adott ki tájékoztatást.
Ha a gyertya lángja világít a pincében, akkor minden rendben van, nincs mustgáz a levegőben
Fotó: Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
A szőlőszüret nemcsak az örömteli betakarítás időszaka, hanem az erjedés során keletkező mustgázé. Ez leginkább szén-dioxid, amely a levegőnél nehezebb gázként kiszorítja az oxigént a zárt terek alsó részeiből. Ezáltal oxigénhiányos állapotot hoz létre – különösen pincékben, erjesztőterekben. Egy liter erjedő must akár 42 liter szén-dioxidot termelhet – így már kis mennyiségű must is jelentős veszélyforrást jelenthet zárt térben. Aki ilyenkor belép a helyiségbe, az észrevétlenül kerülhet életveszélybe.
Mustgáz: történt már tragédia Zalában
A katasztrófavédők néhány konkrét eseten keresztül világítottak rá, mekkora veszélyben lehet az, aki mustgázzal telítődött pincébe sétál. Megemlítették Zalaegerszeg Botfa városrészének Avashegyét, ahol 2011-ben egy borosgazda lett a mustgáz áldozata, majd az őt menteni igyekvő fia kórházba került. Aztán tíz évvel később, 2021-ben Garaboncon is halált okozott a mustgáz.
A mustgáz mérgezés jelei:
- szédülés
- zavart viselkedés
- mozgás bizonytalan lesz
- eszméletvesztés
A tragédiák megelőzhetők, ha betartunk néhány egyszerű, életmentő szabályt:
- kiemelten fontos a pincék rendszeres és alapos szellőztetése
- jól ismert a gyertyás próba is: egy lapátra vagy hosszabb pálcára helyezett égő gyertyát fokozatosan engedjünk le a pince légterébe
- ha a láng kialszik, az annak jele, hogy a helyiség oxigéntartalma alacsony, a szén-dioxid-koncentrációja viszont magas
- szén-monoxid érzékelő készülékek alkalmazása
- az erjedő mustot tartalmazó hordókat ne zsúfoljuk össze
- a pincében végzett munkát soha ne végezzük egyedül, és mindig tájékoztassuk hozzátartozóinkat, ha oda belépünk
Ha nagy a baj: 112-es segélyhívó!
Ugyanakkor a katasztrófavédők felhívták a figyelmet arra is, amennyiben valaki rosszullétet tapasztal, azonnal el kell hagynia a helyiséget és friss levegőre kell menni. Ne próbáljuk egyedül kimenteni az eszméletlen személyt zárt térből – ilyen esetben azonnal hívjuk a 112-es segélyhívót és a tűzoltók beavatkozásáig maradjunk biztonságos helyen.