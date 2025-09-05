szeptember 5., péntek

Figyeljen, aki erre közlekedik!

28 perce

Motoros ütközött személyautóval a balatoni főúton, korlátozzák a forgalmat 

Motorkerékpárossal ütközött össze egy személyautó Kővágóörs térségében, a 71-es főút 69-es kilométerszelvényénél. A badacsonytomaji hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót. A baleset miatt félpályán halad a forgalom az érintett útszakaszon, jelezte a katasztrófavédelem.

Zalában is baleset történt ma délután, a 76-os főút Zalaegerszeghez közeli szakaszán három jármű ütközött.
Csütörtökön pedig a 74-esen történt két kamionbaleset is, ez utóbbiakról itt olvashatnak:

 

 

