Figyeljen, aki erre közlekedik!
41 perce
Motoros ütközött személyautóval a balatoni főúton, korlátozzák a forgalmat
Motorkerékpárossal ütközött össze egy személyautó Kővágóörs térségében, a 71-es főút 69-es kilométerszelvényénél. A badacsonytomaji hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót. A baleset miatt félpályán halad a forgalom az érintett útszakaszon, jelezte a katasztrófavédelem.
Zalában is baleset történt ma délután, a 76-os főút Zalaegerszeghez közeli szakaszán három jármű ütközött.
Csütörtökön pedig a 74-esen történt két kamionbaleset is, ez utóbbiakról itt olvashatnak:
Ezt ne hagyja ki!Baleset
Tegnap, 9:06
Káosz a 74-es főúton Zalában! Az árokba csapódott kamion úttorlaszt okozott (galéria, videó)
Ezt ne hagyja ki!Már a második ma délelőtt
Tegnap, 9:42
Átok ül a 74-es főúton? Újabb kamiont ért baleset Zalában
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre