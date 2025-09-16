Mit történt? Itt az esős időszak, és egymás után csúsznak árokba az autók Zalában!

Viszonylag rövid időn belül, azaz körülbelül két óra alatt három pályaelhagyásos baleset is akadályozta a forgalmat kedd délután a 7538-as út Lentihez közeli szakaszán, egy kanyargós részen. Úgy tudjuk, mindhárom baleset az eső miatt nedvessé vált burkolaton következett be. Két esetben az árokba csúszott egy-egy személygépkocsi, a harmadik balesetnél viszont fejtetőre borulva állt meg a jármű. Személyi sérülés egyik esetben sem történt.