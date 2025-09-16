Pályaelhagyásos baleset
50 perce
Mit történt? Itt az esős időszak, és egymás után csúsznak árokba az autók Zalában!
Viszonylag rövid időn belül, azaz körülbelül két óra alatt három pályaelhagyásos baleset is akadályozta a forgalmat kedd délután a 7538-as út Lentihez közeli szakaszán, egy kanyargós részen. Úgy tudjuk, mindhárom baleset az eső miatt nedvessé vált burkolaton következett be. Két esetben az árokba csúszott egy-egy személygépkocsi, a harmadik balesetnél viszont fejtetőre borulva állt meg a jármű. Személyi sérülés egyik esetben sem történt.
